Lunga intervista su Gazzetta dello Sport a Giovanni Sartori, il direttore tecnico del Bologna chiamato ad allestire una rosa sostenibile e competitiva per il nuovo allenatore Domenico Tedesco. Ecco uno stralcio delle sue parole:
tuttobolognaweb news Gazzetta – Sartori: “Tedesco per mantenere un profilo europeo. Rowe? Il telefono è…”
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Gazzetta – Sartori: “Tedesco per mantenere un profilo europeo. Rowe? Il telefono è…”
Le parole di Giovanni Sartori a Matteo Dalla Vite di Gazzetta dello Sport
“Tedesco è stato nei nostri pensieri due anni fa quando poi è arrivato Italiano. Ci eravamo trovati un paio di volte e siamo rimasti in contatto. Quando c’è stato il momento della sostituzione abbiamo pensato a lui. Ci siamo riparlati e ha condiviso il nostro progetto. Ci piace, è un allenatore moderno, propositivo ma non integralista. Ha fatto vari moduli ed è un allenatore internazionale”.
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