Gazzetta – Sartori: “Tedesco per mantenere un profilo europeo. Rowe? Il telefono è…”

“Tedesco è stato nei nostri pensieri due anni fa quando poi è arrivato Italiano. Ci eravamo trovati un paio di volte e siamo rimasti in contatto. Quando c’è stato il momento della sostituzione abbiamo pensato a lui. Ci siamo riparlati e ha condiviso il nostro progetto. Ci piace, è un allenatore moderno, propositivo ma non integralista. Ha fatto vari moduli ed è un allenatore internazionale”.