Gazzetta – Rowe miniera d’oro, senza Europa sicuro assalto Premier

Arrivano i primi interessamenti da Premier e Turchia per Jonathan Rowe. L'inglese fino ad ora ha dimostrato di avere una marcia in più, il Bologna lo ha acquistato per 19,5 milioni di euro e ora il suo valore è raddoppiato. Ieri è iniziato a circolare un rumor secondo il quale il Bologna avrebbe ricevuto un'offerta di 34 milioni da una squadra di Premier League. Offerta poi rispedita al mittente