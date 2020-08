Gazzetta – Rischio asta per Hickey

Aaron Hickey resta l’obiettivo numero uno per il ruolo di terzino sinistro del Bologna. I rossoblù sono a caccia di una riserva di Dijks dopo la cessione di Krejci, e avrebbero individuato nel classe 2002 scozzese il profilo ideale. La concorrenza sul mercato però è alta, e cresce il rischio di dover assistere a una vera e propria asta per accaparrarsi le prestazioni di Hickey.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, oltre al Bayern Monaco anche l’Aston Villa nelle ultime ore avrebbe rilanciato per il terzino scozzese. Al momento Hickey sembra preferire i rossoblù, che sarebbero gli unici a garantirgli almeno per ora l’accesso diretto alla prima squadra. Si allontana, invece, l’attaccante della Dinamo Kiev Supryaga: la compagine ucraina ha alzato le proprie richieste, arrivando a volere 15 milioni di euro per il giovane attaccante. Per questo il Bologna avrebbe deciso di virare fortemente su Wind, ieri in campo per 120 minuti contro il Manchester United ma senza particolari squilli. L’ultima alternativa porta il nome di Esposito, giovane centravanti dell’Inter.