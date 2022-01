Gazzetta – Quasi fatta per Skov Olsen al Bruges

Andreas Skov Olsen vicino a salutare Bologna

Le trattative sono entrate nel vivo e si stanno intensificando sulla base di 8-9 milioni per il trasferimento a titolo definitivo dell'esterno danese in Belgio, ossia le cifre che il Bologna sperava di ricavare da questa cessione. Dopo la gara di Verona Olsen, assieme a Dijks, era stato fortemente attaccato da Sinisa Mihajlovic, che ne aveva preannunciato l'addio. In caso di partenza occhi su Calvin Ramsay dell'Aberdeen.