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Gazzetta – Pobega in gruppo: è disponibile. Idea Bernardeschi da mezzala

Gazzetta – Pobega in gruppo: è disponibile. Idea Bernardeschi da mezzala - immagine 1
Questa l'analisi della Gazzetta sugli indisponibili per la sfida di domenica con la Cremonese.
Redazione TuttoBolognaWeb

A Casteldebole iniziano i rientri. Tra nazionali ed infortuni Italiano vede riassestarsi la propria squadra. Il tecnico rossoblù ritrova Tommaso Pobega che è tornato a lavorare in gruppo. Con i compagni è tornato ad allenarsi pure capitan De Silvestri. Continua, invece, il differenziato per Odgaard, reduce da un problema al retto femorale sinistro. Dalle nazionali intanto sono rientrati Heggem, Helland, Freuler, Ferguson, Vitik Cambiaghi mentre Nikola Moro tornerà oggi a Casteldebole. Prende quota l'ipotesi di Bernardeschi mezzala destra nel 433 con Orsolini nel tridente.

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