Gazzetta – Pobega in gruppo: è disponibile. Idea Bernardeschi da mezzala

A Casteldebole iniziano i rientri. Tra nazionali ed infortuni Italiano vede riassestarsi la propria squadra. Il tecnico rossoblù ritrova Tommaso Pobega che è tornato a lavorare in gruppo. Con i compagni è tornato ad allenarsi pure capitan De Silvestri. Continua, invece, il differenziato per Odgaard, reduce da un problema al retto femorale sinistro. Dalle nazionali intanto sono rientrati Heggem, Helland, Freuler, Ferguson, Vitik e Cambiaghi mentre Nikola Moro tornerà oggi a Casteldebole. Prende quota l'ipotesi di Bernardeschi mezzala destra nel 433 con Orsolini nel tridente.