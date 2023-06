La società ha bisogno di un laterale mancino poiché Cambiaso tornerà alla Juventus e Kyriakopoulos non è sicuro del riscatto; rimarrebbe a disposizione solo Lykogiannis. Per questo rimane in piedi anche l'opzione Doig. Già in estate i dirigenti rossoblù lo avevano cercato ma il presidente dell'Hellas Verona aveva alzato la richiesta a 9 milioni di euro. Ora, visto il rendimento dello scozzese nella seconda parte di stagione, le cose potrebbero cambiare.