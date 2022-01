Gazzetta – Orsolini, Vignato e Skov Olsen, un addio è possibile

Il casting dei possibili partenti in casa Bologna, occhio a Skov Olsen, Vignato e Orsolini

Mihajlovic ha dichiarato apertamente che nessun giocatore ha chiesto di lasciare il club, ma ci sono alcuni giocatori che indubbiamente preferirebbero avere più spazio, e le richieste non mancano. Andreas Skov Olsen è il primo candidato a partire, ha richieste soprattutto da Rangers e Copenaghen, squadre che potrebbero garantirgli un posto di titolare, ma il Bologna non vorrebbe perdere il controllo su un ragazzo considerato un importante investimento per il futuro, per questo sarebbe intento a valutare soltanto richieste di prestito, o tutt'al più prestiti con diritto di riscatto e controriscatto. Riccardo Orsolini, che sta tornando protagonista anche in campo con la maglia rossoblù, è stato cercato da Siviglia di Monchi per un prestito con diritto di riscatto, ma è una soluzione che non convince la dirigenza. Sul gioiellino Emmanuel Vignato invece, c'è l'interesse di Sampdoria e Torino, quest'ultimo ha provato ad allettare il Bologna con alcune contropartite che potessero ingolosire come Verdi, Zaza o Baselli; Sinisa non vorrebbe perderlo, molto dipenderà dalla volontà del giocatore.