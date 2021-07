Gazzetta – Orsolini fa di tutto: Sinisa lo pungola, lui vola, segna e scatena sorrisi

L'ala lavora duramente per convincere Mihajlovic e riconquistare la maglia azzurra

Sempre pungolato da Mihajlovic, lui fuori dal campo si diverte e fa divertire i compagni, mentre dentro al rettangolo verde segna e fa segnare. Doppietta alla prima amichevole contro la Bagnolose per un Orso che vuole riconquistare la nazionale. Intanto, nella gornata di ieri è stato presentato Francesco Bardi, vice di Skorupski che è dovuto tornare a Bologna per una visita all'Isokinetic. Capitolo mercato: per completare la squadra, Mihajlovic vuole tre giocatori: Arnautovic, Benatia e Theate, ma i tre tasselli sarà possibile inserirli solo in caso di partenza di Tomiyasu e Medel.