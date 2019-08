Nonostante le smentite, il Bologna continua a muoversi alla ricerca di un attaccante per completare il reparto. Gli emiliani avrebbero fatto un’offerta al Corinthians per il centravanti classe ’94 Gustavo. L’offerta rossoblu è da 5 milioni, contro gli 8 richiesti dai brasiliani, le parti trattano. In uscita invece il Fenerbahce avrebbe chiesto informazioni su Federico Santander, con i turchi pronti a fare un’offerta ufficiale a breve.