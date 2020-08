Gazzetta – Occhi su Sobhi, il Salah dell’Huddersfield

Si chiama Ramadan Sobhi, ed è un nuovo obiettivo di mercato del Bologna. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sottolinea come i rossoblù sembrino intenzionati a fare sul serio per l’ala di proprietà dell’Huddersfield, si tratterebbe di un colpo interessante visto che molti addetti ai lavori lo definiscono il Salah destro. Sobhi infatti è egiziano proprio come l’ex attaccante della Roma, ciò che cambia è il piede forte (Salah è mancino).

Un paragone forse azzardato, ma che si rispecchia in quelle che sono le richieste del club inglese: 5 milioni di euro per il suo cartellino. Classe 1997, Sobhi è in grado di giocare su entrambe le fasce della batteria di trequartisti schierata da Mihajlovic, anche se predilige quella di sinistra. Dotato di grande abilità nel saltare l’uomo in progressione e un’ottima visione di gioco, l’egiziano ricoprirebbe il ruolo di vice Barrow almeno inizialmente. Sempre se Mihajlovic non decida di spostare l’attaccante gambiano a fare la prima punta: a quel punto Sobhi potrebbe essere anche titolare sulla sinistra. Solo parole, però, al momento: la trattativa è ancora in fase preliminare.