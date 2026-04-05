Gazzetta – Obiettivi incrociati

'Obiettivi incrociati' titola Gazzetta dello Sport, Italiano predica massima attenzione sui grigiorossi 'non pensiamo all'Aston, vogliamo l'ottavo posto', Giampaolo chiede 'una squadra straordinaria'. Per quanto riguarda le scelte, Italiano punta su Orsolini, che è a secco da 12 partite, mentre Giampaolo è senza Sanabria e Vardy, affidandosi a Bonazzoli. Nei rossoblù sembra scritto il ritorno al 4-3-3 con Ferguson e Freuler titolari affiancati da Sohm e non ci sarà turnover in difesa con Miranda, Lucumi, Vitik e Joao Mario in campo. La Cremo ritrova invece Baschirotto al centro della difesa in coppia con Luperto.