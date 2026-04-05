Questione di testa allo Zini di Cremona dove Cremonese e Bologna si affrontano in questo mese di aprile decisivo per i rispettivi obiettivi. I lombardi cercano di mantenere la categoria, i rossoblù guardano all'Europa col doppio match contro l'Aston Villa.
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Gazzetta – Obiettivi incrociati
Il punto di Gazzetta su Cremonese-Bologna
'Obiettivi incrociati' titola Gazzetta dello Sport, Italiano predica massima attenzione sui grigiorossi 'non pensiamo all'Aston, vogliamo l'ottavo posto', Giampaolo chiede 'una squadra straordinaria'. Per quanto riguarda le scelte, Italiano punta su Orsolini, che è a secco da 12 partite, mentre Giampaolo è senza Sanabria e Vardy, affidandosi a Bonazzoli. Nei rossoblù sembra scritto il ritorno al 4-3-3 con Ferguson e Freuler titolari affiancati da Sohm e non ci sarà turnover in difesa con Miranda, Lucumi, Vitik e Joao Mario in campo. La Cremo ritrova invece Baschirotto al centro della difesa in coppia con Luperto.
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