Gazzetta – Mihajlovic ha la fiducia del Bologna

Confermata la fiducia in Mihajlovic

L'uscita a quattro dell'altra sera tra tecnico, presidente, direttore sportivo e amministratore delegato ha ribadito la fiducia del club nei confronti dell'allenatore. In questi casi si cambia solo in situazioni disperate e irrecuperabili, non è quella che sta vivendo il Bologna che ha 8 punti in classifica, non 3. Ma basta figuracce sì, è l'input arrivato dalla società dopo il 4-2 di Empoli. Non c'è clima da stato di crisi, sottolinea di Gazzetta, ma l'insoddisfazione di questi giorni dovrà trasformarsi in voglia di reazione da parte di tutti. Domani alle 12.30 la prima risposta contro la Lazio.