Gazzetta – Miha blocca Santander, serve anche con Barrow

Anche se arriverà Musa Barrow, un ropero torna sempre utile. Sembra essere questo il pensiero che accompagna Sinisa Mihajlovic nelle ultime ore. Il Besiktas avrebbe infatti sondato il terreno per il numero 9 rossoblu, ma per ora i rossoblu fanno muro. Né il Bologna, né Santander sembrano intenzionati ad interrompere il proprio matrimonio a gennaio.

Santander non è sicuramente la prima scelta in attacco del tecnico serbo, ma è di certo un asso nella manica da giocarsi a partita in corso. L’ultimo esempio è stato contro la Fiorentina, quando lottando su di un pallone che sembrava perso, riesce ad ottenere la punizione da cui Orsolini firmerà il pareggio. Il paraguayano sta faticando a trovare la porta, ma aiuta molto i compagni a farlo. Ne sono testimonianza le due vittorie maturate con Spal e Brescia. Se non riesce a cambiare la partita il sudamericano, ci va sempre vicino.

Dopo l’infortunio maturato contro la Roma, il giocatore è passato dall’essere l’eroe di San Siro ad arma dalla panchina. Il suo tabellino quest’anno è povero, ma il suo apporto non passa inosservato. Forse a giugno, in caso di minutaggio scarso, il binomio Santander-Bologna potrebbe arrivare al termine, ma per ora di cessione: non se ne parla.