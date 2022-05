Gazzetta – Medel rinnova per un altro anno in rossoblù

Medel rinnova con il Bologna

Ora è ufficiale: Gary Medel ha rinnovato il suo contratto con il Bologna per un altro anno. Era fine agosto 2021 quando il Pitbull aveva quasi comunicato di lasciare i rossoblù, poi il disastro in Coppa Italia contro la Ternana e un confronto con Sinisa l’hanno convinto a restare, e in pochi mesi è diventato un leader.