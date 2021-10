Gazzetta – Medel e Soumaoro, da emarginati a pilastri

Medel e Soumaoro di nuovo importanti

Se il primo ha passato una estate a capire se andarsene o meno, non era considerato titolare da Sinisa ma la scoppola con la Ternana lo ha riportato al centro della difesa, il secondo è stato invece relegato in panchina proprio dopo il match con gli umbri ma la terza scoppola stagionale, quella con l'Empoli, ha portato Mihajlovic a utilizzarlo di nuovo. Da emarginati a pilastri. Per Medel c'era una offerta dell'Elche, ma evidentemente il Bologna e Sinisa lo hanno convinto a restare, consapevoli della sua importanza in termini di leadership. Soumaoro invece è stato riscattato dopo il buon girone di ritorno dell'anno scorso, poi è finito in panchina e il tecnico ha parlato di problemi di comunicazione con i compagni. Ma con la Lazio Adama è tornato e ha disputato una grande partita nella nuova difesa a tre e domani a Udine sarà ancora titolare.