'La fantasia va al potere' scrive oggi Matteo Dalla Vite su Gazzetta dello Sport in vista di Cagliari-Bologna. E' sfida tra Daniel Maldini e Federico Bernardeschi, anche con uno sguardo alla nazionale.

Il primo sta trascinando il Cagliari a suon di gol, quattro, in un avvio sgommando. Il numero dieci del Bologna è invece il pilastro della squadra, ma i rossoblù arrancano e hanno bisogno di punti importanti. Oggi si sfideranno direttamente in campo in una partita delicata, soprattutto per il Bologna che vive una posizione di classifica difficile. Sfida che vale non solo per i rispettivi club, ma anche per la maglia azzurra. Maldini l'ha già conquistata, mentre Federico vuole tornarci, forte di quel successo nel 2021 in Inghilterra. E' solo questione di tempo, perché Bernardeschi ha saltato il primo appuntamento per un affaticamento muscolare, ma Mancini lo tiene in ampia considerazione.