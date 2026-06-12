Gazzetta – Leysen per il post Lucumi

Se per Castro e Rowe sarà l'evoluzione del mercato a stabilire come andranno le cose, per il difensore colombiano, dopo quattro anni di esperienza rossoblù, è arrivato il momento di cambiare aria. Il contratto in scadenza al 2027 impone una cessione questa estate e il giocatore già l'anno corso aveva espresso il desiderio di andare, ma il Bologna lo bloccò in seguito alla partenza di Sam Beukema. Per Gazzetta dello Sport resta in pole Fedde Leysen per sostituire Lucumi, ma non sono da scartare le ipotesi Pirola dell'Olympiacos e Bonini dell'Almeria