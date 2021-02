Gazzetta – L’Europa su Tomiyasu, il Bologna prova a tenerlo

Takehiro Tomiyasu si sta dimostrando come una grande conferma. Dopo essersi preso la scena lo scorso anno e meritandosi il ruolo di sorpresa, in questa stagione è riuscito a fare anche meglio, svariando in tutti i ruoli della difesa.

Anche sabato sera si è posizionato con disinvoltura da terzino destro a sinistro, non mostrando grandi difficoltà nell’adattamento. Partito centrale in questo campionato, da alcune gare è fisso sulla fascia, dove garantisce maggiore spinta alla squadra. La duttilità nel calcio moderno è fondamentale, e Tomiyasu ne è il prototipo: molti club di Serie A, Bundeslinga e Premier hanno messo gli occhi sul difensore giapponese, prelevato da Bigon e Di Vaio ben sei mesi prima del suo arrivo ufficiale a soli 6 milioni. Ora il suo valore è aumentato esponenzialmente, arrivando almeno a 25 milioni, cifra per cui il Bologna in estate potrebbe vacillare, anche se l’obiettivo della società sarebbe quello di farlo ancora crescere in casa. “E’ di categoria superiore – ha affermato il ds rossoblù nel post Sassuolo – ma ha ampi margini di miglioramento”. A Reggio Emilia era presente un osservatore del Bayer Leverkusen(a cui interessa anche Barrow), mentre già prima del lockdown emissari del Chelsea e dell’Everton lo avevano visionato al Dall’Ara. Il mercato estivo sarà decisivo per il suo futuro, ma l’Europa sta cominciando ad accorgersi di Tomiyasu.

Fonte-Gazzetta