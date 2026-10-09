Il Bologna riparte da Lecce dove vincere spargerebbe acqua scrive la Gazzetta dello Sporto. Il 3-4-3 di Palladino, e una sosta dedicata a intensificare la preparazione atletica e assimilare le nuove richieste tattiche: duelli individuali, pressione alta e verticalità; hanno trasformato i rossoblù. L’allenatore ha lavorato anche sull’alimentazione e sul dialogo con i giocatori, cercando di dare una scossa alla squadra dopo il difficile avvio di campionato.

La priorità è ritrovare solidità difensiva. Skorupski dovrebbe conservare il posto nonostante gli errori contro Atalanta e Torino, mentre davanti a lui Casale e Vitik si contendono una maglia accanto a Heggem e Theate. L’infortunio di Holm ha inoltre accelerato l’arrivo di Darmian, che ha firmato fino al 2027 con opzione per il 2028.

In attacco si va verso il tridente Orsolini-Piccoli-Cambiaghi, con prudenza sull’impiego di Bernardeschi, appena rientrato da un problema muscolare. A centrocampo resta aperto il ballottaggio: Moro cerca spazio, Ferguson torna dalle quattro partite disputate con la Scozia e Pobega si candida per giocare. La trasferta di Lecce apre un mese importante per ritrovare punti e fiducia.