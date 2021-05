Dietro è riemersa la fragilità di un anno fa. Così è difficile crescer

Dopo aver superato il periodo delle 41 partite di fila con almeno un gol subito, infilando buone prestazioni e collezionando qualche clean sheet, i rossoblù negli ultimi tre mesi hanno sempre raccolto il pallone dalla propria porta almeno una volta per gara, prendendo 21 delle 59 reti totali di questo campionato. Si proverà a blindare la difesa contro il Verona, come successe all'andata, quando finì 1-0 con rigore di Orsolini. Ieri è tornato in gruppo Medel, mentre è in dubbio Svanberg, uscito malconcio dalla sfida di mercoledì contro il Genoa.