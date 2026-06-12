Ieri a Domenico Tedesco è stato chiesto di Remo Freuler, e la sensazione è che lo svizzero sia più lontano che vicino al Bologna. 'Non ci ho ancora parlato, forse gli chiederei del mondiale e potremmo anche finire per parlare di Bologna', le parole del tecnico.
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Gazzetta – Koop, El Faouzi e Miretti i nomi per la mediana
Il punto sui mediani
Il mediano svizzero ha il contratto in scadenza al 30 giugno e un rinnovo appare più difficile, motivo per il quale la dirigenza lavora a uno o due sostituti. Piace Peer Koopmeiners dell'Az Alkmaar, fratello di Teun ora alla Juventus, ma c'è anche il nome di Sofiane El Faouzi, centrocampista dello Schalke o4. Secondo Gazzetta dello Sport, inoltre, ci sarebbe stato un sondaggio per Fabio Miretti della Juventus, con i bianconeri che invece sarebbero sulle tracce di Jhon Lucumi.
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