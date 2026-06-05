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Gazzetta – Il Bologna sogna Mangala e Felipe Augusto

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Il Bologna di Tedesco inizia a sondare il mercato. L'analisi di Gazzetta.
Redazione TuttoBolognaWeb

Domenico Tedesco ha iniziato a lavorare su tutti i fronti, insieme al duo Sartori-Di Vaio.

Il primo problema da risolvere sarà la questione Freuler che dovrà decidere se accettare la proposta rossoblù. Dopodiché, il Bologna ha messo gli occhi su Orel Mangala, centrocampista belga del Lione che Tedesco ha allenato con la nazionale belga. Nella scorsa stagione ha giocato soltanto 14 partite a causa di un infortunio. L'operazione, dal punto di vista economico, è fattibile, il prezzo stimato è poco sotto ai 10 milioni. Per l'attacco, invece, spunta un nome dalla Turchia: Felipe Augusto del Trabzonspor è finito nel mirino rossoblù. Per strappare la punta alla squadra turca serviranno circa 15 milioni.

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