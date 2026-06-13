Gazzetta – Il Bologna segue il figlio di Cesare Natali

Un figlio d'arte per la difesa del Bologna ? Per Gazzetta dello Sport sì e si tratterebbe di Andrea Natali , figlio di quel Cesare che in passato ha vestito la maglia rossoblù.

Il diciottenne difensore centrale è di proprietà del Bayer Leverkusen, con ancora un anno di contratto, ma la scorsa stagione ha giocato in prestito all'Az Alkmaar: o rinnova o verrà ceduto. Al momento il ritorno in Germania non sembra prioritario e l'Az vorrebbe confermarlo, ma su Natali si sono mossi un paio di club italiani, tra cui il Bologna. Un suo inserimento vorrebbe dire per i rossoblù acquistare un giocatore da mettere nelle rotazioni alle spalle di Heggem, Helland e Vitik e non in senso stretto un sostituto di Lucumi già pronto. Su Natali c'è anche il Napoli di Max Allegri.