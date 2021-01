Gazzetta – Pinamonti e Lammers scaldano il mercato

Diversi club sono alla ricerca di un nuovo bomber, e per Pinamonti e Lammers c’è la fila di squadre: Bologna, Benevento, Parma e Verona.

Sull’ex Genoa, attualmente di proprietà dell’Inter, sembra leggermente in vantaggio il Verona, complici gli ottimi rapporti tra gli scaligeri e i nerazzurri. A proposito di Genoa, Preziosi ha posto il veto alla cessione di Scamacca a una potenziale rivale per la salvezza, con Bologna e Fiorentina, interessate al calciatore, che di fatto sono rimaste al palo. In stand-by anche la cessione di Inglese, con il club di Saputo che stava corteggiando l’attaccante gialloblù. E così i rossoblù hanno chiesto nuove informazioni per Lammers, disponibile a lasciare l’Atalanta in prestito per giocare con più continuità. Se l’olandese dovesse trovare un’altra squadra, ecco che rispunterebbe per l’attacco Pinamonti, già sondato in precedenza proprio dal Bologna .

Fonte-Gazzetta