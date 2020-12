Gazzetta – Idea per il mercato: il ritorno di Juwara

L’idea di riportare alla base il Musa-piccolo, fraterno amico del Musa-grande, sta via via facendosi largo a Casteldebole.

Le ragioni sarebbero sia legate alla situazioni infortuni disastrosa in casa rossoblù, sia il poco utilizzo del giocatore in portogallo, dove con il Boavista ha appena disputato tre partite con i grandi e una con i baby. Il ragazzo sarebbe felice di tornare a Bologna da Sinisa Mihajlovic, l’allenatore che con coraggio il 5 luglio a San Siro decise di farlo entrare in campo e venne ripagato con un gol dal gambiano. In quella partita andò a segno anche l’altro Musa, che però ora sente la mancanza dell’amico con cui ha condiviso le giornate. Insomma, l’eventuale ritorno di Juwara potrebbe portare tanti benefici alla causa rossoblù.

Fonte-Gazzetta dello Sport