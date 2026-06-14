Gazzetta – I nomi se dovesse uscire Orsolini

La Gazzetta dello Sport fa i nomi di Ichem Ferrah, franco-algerino del Lilla ma con l'ultima stagione vissuta al Cambuur, che sarà avversario il primo agosto in amichevole del Bologna. L'altro giovane talento seguito da Sartori e Di Vaio è Tomas Aranda, diciannovenne del Boca Juniors che può giocare sia trequartista che esterno. In uscita, inoltre, ci sarà anche Benjamin Dominguez che piace proprio al Boca. Per quanto riguarda i centravanti, Gazzetta fa di nuovo il nome di Lorenzo Lucca, che rientrerà al Napoli dopo il prestito al Nottingham. Deciderà il neo tecnico Max Allegri.