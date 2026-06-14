Il Bologna ragiona sul futuro nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo di Riccardo Orsolini, che da settembre ha sul piatto una offerta fino al 2029 da 2.5 milioni di euro a stagione più bonus.
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Gazzetta – I nomi se dovesse uscire Orsolini
I nomi per il post Orsolini se non dovesse arrivare il rinnovo
La Gazzetta dello Sport fa i nomi di Ichem Ferrah, franco-algerino del Lilla ma con l'ultima stagione vissuta al Cambuur, che sarà avversario il primo agosto in amichevole del Bologna. L'altro giovane talento seguito da Sartori e Di Vaio è Tomas Aranda, diciannovenne del Boca Juniors che può giocare sia trequartista che esterno. In uscita, inoltre, ci sarà anche Benjamin Dominguez che piace proprio al Boca. Per quanto riguarda i centravanti, Gazzetta fa di nuovo il nome di Lorenzo Lucca, che rientrerà al Napoli dopo il prestito al Nottingham. Deciderà il neo tecnico Max Allegri.
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