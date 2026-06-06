Gazzetta – Ecco il vertice di mercato con Tedesco

Arriva il momento di pianificare l'estate, il Bologna comunque è già al lavoro sul mercato, ma da adesso si fa sul serio. Sarà un summit lungo, due o tre giorni, per stilare le strategie per rafforzare la squadra per una stagione senza coppe che partirà subito con due scontri diretti per l'Europa con Lazio e Atalanta. Gazzetta dello Sport oggi si sofferma soprattutto sui mediani. Il primo nome è quello di Peer Koopmeiners, fratello di Teun, che gioca nell'Az Alkmaar e che vorrebbe una esperienza in Italia. Su di lui anche club di Bundesliga. Un altro nome è quello di Orel Mangala, 28 anni del Lione e molto conosciuto da Tedesco ai tempi della nazionale belga. Il contro in questo caso è l'infortunio al ginocchio di inizio stagione. Terzo nome Sofiane El Faouzi, 23 anni dello Schalke con qualità da regista puro.