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Gazzetta – Ecco il vertice di mercato con Tedesco

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Il punto di Gazzetta: summit di mercato e mediani, inizia l'era Tedesco
Redazione TuttoBolognaWeb

La settimana prossima sarà quella del primo vertice di mercato con Domenico Tedesco e della presentazione ufficiale alla stampa come nuovo allenatore del Bologna.

Arriva il momento di pianificare l'estate, il Bologna comunque è già al lavoro sul mercato, ma da adesso si fa sul serio. Sarà un summit lungo, due o tre giorni, per stilare le strategie per rafforzare la squadra per una stagione senza coppe che partirà subito con due scontri diretti per l'Europa con Lazio e Atalanta. Gazzetta dello Sport oggi si sofferma soprattutto sui mediani. Il primo nome è quello di Peer Koopmeiners, fratello di Teun, che gioca nell'Az Alkmaar e che vorrebbe una esperienza in Italia. Su di lui anche club di Bundesliga. Un altro nome è quello di Orel Mangala, 28 anni del Lione e molto conosciuto da Tedesco ai tempi della nazionale belga. Il contro in questo caso è l'infortunio al ginocchio di inizio stagione. Terzo nome Sofiane El Faouzi, 23 anni dello Schalke con qualità da regista puro.

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