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Gazzetta – Ecco il Bologna di Tedesco: i nomi di mercato

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Il punto di mercato di Gazzetta: i nomi seguiti dal Bologna
Redazione TuttoBolognaWeb

Va in scena oggi 'Domenico in'. E' il gioco di parole scelto da Matteo Dalla Vite per lo sbarco in rossoblù dell'ex ct del Belgio, che arriverà al Marconi stamattina con un volo dalla Germania.

Oggi il primo summit di mercato con la società, ecco le strategie. A centrocampo Gazzetta fa il nome di Orel Mangala, mediano del Lione e che Tedesco ha avuto nel Belgio nella sua esperienza da ct. L'altro profilo è invece Peer Koopmeiners dell'Az, fratello di Teun, che potrebbe essere il sostituto di Remo Freuler. In difesa, per il post Lucumi, piace il belga Fedde Leysen dell'Union Saint Gilloise, ignorato per il mondiale ma pallino di Sartori: costa 10-15 milioni di euro. Poi, l'attacco, dove il nome è quello di Robinho Vaz, diciannovenne che la Roma potrebbe decidere di cedere in prestito. Sull'esterno piace invece Luca Koleosho, che il Paris Fc riscatterà per sei milioni dal Burnley e che difficilmente se lo lascerà scappare.

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