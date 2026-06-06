Gazzetta – Dopo Italiano anche Dominguez e Freuler nel mirino dei turchi

La Turchia guarda con interesse alla Serie A e soprattutto al Bologna . Se da un lato Vincenzo Italiano ha trovato un accordo con il Besiktas a 6 milioni a stagione, dall'altro il campionato turco ha messo nel mirino due giocatori felsinei.

In uscita dai rossoblù c'è Benjamin Dominguez, che in stagione con Italiano ha giocato pochissimo ed è in odor di cessione, a meno che Domenico Tedesco non ne chieda la conferma. Sul giovane argentino si sarebbe mosso il Trabzonspor, club in cui milita Felipe Augusto da Silva, attaccante che piace al Bologna. Attenzione anche a Remo Freuler, che secondo Gazzetta sarebbe finito nel mirino di qualche club turco. Lo svizzero ha il contratto in scadenza col Bologna a giugno.