Gazzetta – Dominguez-Dallinga è ora di scattare per la volata finale

L'olandese attualmente è alle prese con un infortunio ma farà di tutto per poterci essere per l'Aston Villa. Per Dallinga continuano ad esserci difficoltà in Serie A, tuttavia, l'idea di volersi imporre ha bloccato il suo trasferimento nel mercato invernale. Insomma, Dallinga vuole giocarsi tutte le sue carte per provare a prendersi questo Bologna. Se la Serie A non ha dato i risultati sperati lo stesso n0n si può dire delle coppe: l'olandese quest'anno ha segnato più in Europa League che in campionato, diventando a tutti gli effetti "L'uomo di Coppa". Un altro dilemma fondamentale nella rosa del Bologna è Benjamin Dominguez: l'argentino un anno fa aveva incantato tutti con le sue giocate, ora si è smarrito. Ora Vincenzo Italiano gli chiede un finale di fuoco. Sembra che i difensori abbiano imparato a capirlo, proprio per questo l'argentino dovrà accelerare per provare a giocarsi il suo posto al Bologna. Anche lui come Dallinga è sembrato lontano da Bologna nel mercato invernale, tuttavia a fine mercato Benja è rimasto ma il suo minutaggio non è aumentato, a Cremona però potrebbe tornare titolare per dimostrare tutte le sue qualità.