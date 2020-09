Gazzetta dello Sport – Prove pratiche di baby Bologna

La linea verde del Bologna prosegue e si afferma sempre più sul mercato.

Emanuel Vignato e Aaron Hickey (che a giorni sarà in città) sono solo gli ultimi dei tanti giovani di qualità e di prospettiva che la coppia Bigon-Sabatini ha portato in rossoblù. Oggi sulla Gazzetta dello Sport si ipotizza una formazione con tutti i baby talenti schierati da titolari, tra cui ci sono Corbo, Dominguez, Barrow e lo stesso Vignato. Una squadra da aspettare, che avrà bisogno di maturare con il tempo, ma che potrà regalare tante soddisfazioni ai tifosi. Mihajlovic sa lavorare con i ragazzi e, soprattutto, non ha paura di farli scendere in campo e metterli alla prova.