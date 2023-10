Gazzetta dello Sport – Karlsson versus Ngonge: in palio la sfida contro i nerazzurri

Il ragazzo belga classe 2000 è stato lungamente proposto a Motta e sarebbe potuto rientrare nei ranghi bolognesi, ma non essendoci stata troppa convinzione la fumata bianca non è arrivata. Al suo posto invece, il 23 agosto, ha messo piede a Casteldebole Jasper Karlsson , che, come sappiamo, non ha ancora del tutto convinto il suo allenatore e stasera sarà un nuovo banco di prova per dimostrare le sue capacità e i suoi progressi, partendo proprio da titolare dopo ben quattro gare di fila passate in panchina.

Dal suo lato Baroni conosce tutto di Ngonge e, dopo l'assenza di quest'ultimo contro la Juventus, dovrebbe rientrare titolare proprio stasera per giocare contro questo Bologna verso il quale ha quasi sfiorato l'acquisto in estate. Anche in vista di questo match di Coppa, vediamo come dal canto suo il tecnico rossoblù ci tenga molto a spronare i suoi ragazzi, aiutarli ad ambientarsi nel suo gioco ed entrare nella sua mentalità: Thiago, si sa, non regala nulla, tutto con lui si conquista con lavoro ed impegno, come per la partita di stasera, dove dichiara: "Dobbiamo mantenere unità e determinazione: di certo dai ragazzi voglio vedere una grande prestazione. Chi gioca? Chi se lo merita". Lo svedese fa di tutto per meritarsi il suo posto in campo con la consapevolezza che la maglia che indossa va onorata al meglio, con grande spirito di sacrificio, soprattutto per il numero alle sue spalle: il 10, preferito, dalle parole del giocatore stesso, perché adoratore di Baggio "per il quale, visto che ha giocato qui, ho scelto la sua maglia". Motta quindi, come tutti i tifosi, si aspetta molto da lui, tra cui vorrebbe maggiore inserimento nei suoi giochi e grande spirito di iniziativa: tutte qualità necessarie per passare questo turno, per il quale c'è in palio la successiva sfida contro i nerazzurri. Partita che porta con sé un possibile turnover massiccio per il Bologna, considerando che mancano all'appello De Silvestri, Beukema, El Azzouzi, Lucumi e il lungodegente Soumaoro. Mentre in attacco è in atto un ballottaggio molto aperto fra il titolare Zirkzee e Van Hooijdonk, che comunque certamente avrà il suo momento.