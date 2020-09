Gazzetta dello Sport – Bologna in palla: Barrow e Palacio subito a segno

Il Bologna supera la prima prova stagionale.

Alla prima amichevole della nuova stagione i rossoblù domano la Feralpi Salò a Pinzolo, grazie ai gol di Barrow e Palacio e apparsi subito in buona forma. I felsinei hanno giocato senza Mihajlovic in panchina e i nazionali impegnati in Nations League. Una squadra imbottita di giovani ha comunque regalato una prestazione pregevole. Gli esuberi come Donsah, già sul mercato da diverso tempo, hanno mostrato di avere la testa già da un’altra parte, avendo poche chances di rimanere sotto le Due Torri. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.