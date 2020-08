Gazzetta – De Silvestri, serve ancora una settimana

L’attesa di vedere Lorenzo De Silvestri con la maglia del Bologna sembra prolungarsi. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina non ha dubbi: servirà almeno un’altra settimana prima di vedere ufficializzato l’approdo del terzino destro ex Torino sotto le Due Torri. Mihajlovic quindi non lo avrà a disposizione nel ritiro di Pinzolo, o almeno non da subito.

Purtroppo il prolungamento dell’attesa è legato ad una formalità: a causa del Coronavirus il suo contratto con il Torino era stato allungato fino al 31 agosto, per questo prima di firmare con il Bologna De Silvestri dovrà attendere ancora qualche giorno. Gli ultimi dettagli legati al suo passaggio in rossoblù sono già stati definiti: contratto biennale con opzione per il terzo anno, ingaggio a stagione che si aggira attorno agli 800.000 euro più bonus. Adesso è solo questione di tempo, ma presto De Silvestri si vestirà in rossoblù.