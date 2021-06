Gazzetta – Da domani settimana clou, tra mercato e pre-raduno

Van Hooijdonk, Bonifazi e Seck ai dettagli, poi si lavorerà su Arnautovic e sul mercato in uscita

Quella che verrà sarà una settimana importante per il Bologna , visto che martedì inizierà ufficialmente la stagione dei rossoblù, con la squadra che si ritroverà a Casteldebole per effettuare test e visite mediche.

Sarà la settimana di Sydney Van Hooijdonk, che ha visitato la città e il centro sportivo ed è pronto a sbarcare sotto le Due Torri con un quinquennale da 400 mila euro a stagione. Poi verranno limati gli ultimi dettagli relativi a Kevin Bonifazi e Demba Seck, entrambi in arrivo dalla Spal. Continueranno anche i contatti in entrata per il difensore, con Benatia, Lyanco e soprattutto Kolarov nel mirino, e in uscita, dove Tomiyasu continua a piacere all'Atalanta e Orsolini alla Lazio di Maurizio Sarri. Infine, c'è attesa per ciò che riguarda Marko Arnautovic, visto che la sua Austria è stata eliminata ieri dall'Italia e il calciatore potrà finalmente sedersi a un tavolo per decidere il proprio futuro.