Gazzetta – Cuellar ha scelto i soldi, occhi su Kranevitter

Cuellar ha fatto la sua scelta: i soldi. Lui come il Flamengo hanno optato per l’Al-Hilal rispetto al Bologna, con la squadra araba che ha quasi triplicato l’offerta rossoblu: 9 milioni al club e 3 di ingaggio al giocatore. Così Di Vaio, Bigon e Sabatini stanno continuando a sondare il mercato per il dopo-Pulgar, peccato perché la trattativa per il colombiano era molto avanti.

Il profilo che il Bologna cerca e arriverà fisicamente probabilmente la settimana prossima, è un giocatore esperto di un campionato straniero, con passaporto comunitario. Il profilo di Matias Kranevitter, in questo senso è l’ideale per gli emiliani, infatti i rossoblu hanno iniziato le prime manovre di approccio con l’argentino.