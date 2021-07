Gazzetta – Che poker in due giorni: ecco Barrow, Soumaoro, Bonifazi e Van Hooijdonk

Ieri i riscatti del gambiano e del difensore, poi l'annuncio dell'ex Udinese. Mentre si rimane in attesa per Arnautovic e Tomiyasu

Il primo è stato quello del riscatto di Musa Barrow dall'Atalanta per 15 milioni di euro, dopo i 4 versati al momento del prestito. Riscattato anche Adama Soumaoro, che è diventato un giocatore rossoblù a tutti gli effetti dopo che il Bfc ha pagato al Lille i 2,5 milioni previsti. E' arrivata poi l'ufficialità per Kevin Bonifazi, per lui un quadriennale da un milione circa. Alla Spal andranno 5,5 milioni. Infine, oltre all'ufficialità del baby ungherese Boton Bartha, oggi arriverà quella del centravanti classe 2000 Van Hooijdonk. Per l'olandese pronto un quadriennale da 400 mila euro. Il tutto aspettando novità sul fronte delle uscite, in primis per Tomiyasu, conteso da Atalanta e Tottenham.