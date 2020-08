Gazzetta – Bologna, pressing sull’interista Esposito

Il Bologna va in pressing su Sebastiano Esposito.

Come riporta La Gazzetta dello Sport di oggi, il giovane attaccante nerazzurro intriga Mihajlovic, a caccia di giocatori di qualità da inserire nel suo attacco. Le vacanze sono agli sgoccioli e l’Inter dovrà presto scegliere la squadra nella quale mandare in prestito Esposito, che è in cerca di un club che abbia un progetto definito e un sistema di gioco solido. La concorrenza è grande per lo stabiese, che nei prossimi giorni svelerà il suo futuro.