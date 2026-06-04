Gazzetta – Bologna Oranje: interesse per Mijnans e Koopmeiners Jr dell’AZ

Ufficializzato Domenico Tedesco può iniziare il mercato rossoblù. La dirigenza del Bologna sa che ci sono mercati che attirano più di altri e quello olandese è uno di questi.

I rossoblù tornano a bussare alla porta dell'AZ Alkmaar per un duplice obiettivo: Sven Mijnans e Peer Koopmeiners. Il primo è un trequartista capace di creare e colpire, nell'ultima stagione ha collezionato 21 gol e 9 assist tra tutte le competizioni. Mentre il secondo è un più un centrocampista centrale capace di recuperare palloni e dar fluidità alla manovra. L'idea Oranje è un'idea che stuzzica il Bologna.