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Gazzetta – Bologna Oranje: interesse per Mijnans e Koopmeiners Jr dell’AZ

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La pista olandese del Bologna è calda. Il commento di Gazzetta
Redazione TuttoBolognaWeb

Ufficializzato Domenico Tedesco può iniziare il mercato rossoblù. La dirigenza del Bologna sa che ci sono mercati che attirano più di altri e quello olandese è uno di questi.

I rossoblù tornano a bussare alla porta dell'AZ Alkmaar per un duplice obiettivo: Sven Mijnans Peer Koopmeiners. Il primo è un trequartista capace di creare e colpire, nell'ultima stagione ha collezionato 21 gol e 9 assist tra tutte le competizioni. Mentre il secondo è un più un centrocampista centrale capace di recuperare palloni e dar fluidità alla manovra. L'idea Oranje è un'idea che stuzzica il Bologna.

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