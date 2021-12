Gazzetta – Bologna, Mihajlovic chiede tre innesti

Summit tra parte tecniche e dirigenza per studiare una strada condivisa in vista del mercato di riparazione

L'obiettivo è quello di coprire alcuni ruoli senza snaturare una squadra reduce dal record di punti nel girone d'andata: nel dettaglio si cerca una prima punta che possa sostituire Arnautovic quando sarà costretto a fermarsi, un esterno destro che possa far rifiatare De Silvestri, ed un centrocampista che possa aggiungersi ad un reparto fin qui risicato e falcidiato dagli infortuni. Non ci sono nomi particolari nella mente dell'allenatore serbo, che conosce e comprende l'importanza dell'equilibrio nel proprio gruppo, per questo cerca soltanto giocatori pronti e che conoscano il nostro campionato, magari qualche esubero di altre squadre che abbia voglia di rimettersi in discussione in Serie A. Sul fronte cessioni, fondamentali per finanziare eventuali entrate, oltre quelle quasi certe di Santander e Van Hoojdonk, il primo nome sulla lista dei partenti resta quello di Skov Olsen, mentre Orsolini dovrebbe rimanere in rossoblù per cercare di rilanciarsi.