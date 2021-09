Gazzetta – Bologna, la nuova vita di Medel

Gary Medel di nuovo al centro del progetto

L'estate è vissuta sull'idea che Medel dovesse lasciare Bologna, con Mihajlovic che non gli aveva garantito un posto da titolare e il cileno che aveva aperto ad una nuova avventura in Spagna. Su di lui l'Elche, anche con una offerta importante, ma la debacle contro la Ternana ha portato Mihajlovic a rispolverarlo per dare un po' di leadership e concretezza alla difesa. Una buona prova con la Salernitana e la decisione di Medel di restare, poi a Bergamo altra prova da leader indiscusso a conferma della sua importanza. Ora lunedì c'è il Verona, partita che Medel giocherebbe sicuramente titolare se non venisse da due settimane di impegni in nazionale. Da uomo sul mercato a giocatore imprescindibile: la nuova vita di Medel.