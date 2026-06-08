Gazzetta – Bologna idea Vaz. Oggi arriva Tedesco

Il Bologna guarda al futuro e valuta il prestito di Robinio Vaz, giovane talento acquistato dalla Roma lo scorso gennaio per 22 milioni di euro. L’idea dei rossoblù è quella di puntare sull'attaccante qualora Santiago Castro dovesse partire, vista la corte serrata del Nottingham Forest sull'argentino. Vaz ha già impressionato la dirigenza felsinea durante i recenti scontri in Europa League, dimostrando accelerazioni e doti tecniche di alto livello; i rossoblù lo tengono d'occhio. Nella vita non c'è nulla di certo, ma a Bologna uno tra Castro e Rowe sembra destinato a lasciare la terra emiliana già da questa estate