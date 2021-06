Gazzetta – Assalto a Van Hooijdonk, figlio d’arte

Il baby bomber olandese è a un passo

Il classe 2000 è il figlio di Pierre, centravanti olandese. Come il padre, anche il figlio fa l'attaccante e nell'ultima stagione, in Serie B olandese, ha segnato 15 gol in 28 partite con il NAC Breda. Ora è in scadenza con il suo club, e il Bfc potrebbe prenderlo da svincolato, ma non è escluso che il NAC chieda un indennizzo per non perderlo a zero. Superata la concorrenza dell'Udinese, ora il club di Saputo è in testa alla corsa Van Hooijdonk. Il suo agente è Marco De Marchi, ex totem rossoblù ed espertissimo di calcio olandese. Per il suo assistito sarebbe pronto un quadriennale da 400 mila euro a stagione, ma prima dovrà partire il Ropero e dovranno sistemarsi le questioni con il suo attuale club.