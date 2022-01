Gazzetta – Arriva l’olandese Kasius

Battuta la concorrenza di Roma e Bayern

Una volta sfumata la trattativa per Ramsay, principale obiettivo, i dirigenti rossoblù hanno piazzato l’affondo vincente per assicurarsi le prestazioni del terzino olandese. Kasius, classe 2002, di proprietà dell’Utrecht, sarà il vice DeSilvestri che Mihajlovic chiedeva da tempo. Trattativa complicata per il Bologna che ha dovuto battere la concorrenza di BayernMonaco e Roma. Il giocatore è arrivato in città ieri e oggi completerà le visite mediche. L’operazione ha un costo complessivo di 2.5 milioni di euro. Il Bologna, con questo acquisto, prosegue nel suo progetto di puntare sui giovani talenti.