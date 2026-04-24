Gasperini: “Non possiamo sbagliare. Bologna ottima squadra”

"Si tende a pensare che cinque partite siano poche, ma non è così. Sono una bella striscia, 15 punti che possono cambiare le cose. Sono partite tutte da giocare e il mio compito è mantenere alta la concentrazione, anzi altissima. Siamo focalizzati sulla partita di domani perchè abbiamo un impegno da non sbagliare".