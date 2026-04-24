Se in casa Bologna la società ha deciso, di comune accordo col mister, di non effettuare la conferenza stampa prepartita, a Trigoria, nonostante la fine del rapporto con Claudio Ranieri, il tecnico Gian Piero Gasperini si è presentato davanti ai giornalisti. Queste le sue parole:
tuttobolognaweb news Gasperini: “Non possiamo sbagliare. Bologna ottima squadra”
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Gasperini: “Non possiamo sbagliare. Bologna ottima squadra”
Le parole di Gasperini alla vigilia della sfida
"Si tende a pensare che cinque partite siano poche, ma non è così. Sono una bella striscia, 15 punti che possono cambiare le cose. Sono partite tutte da giocare e il mio compito è mantenere alta la concentrazione, anzi altissima. Siamo focalizzati sulla partita di domani perchè abbiamo un impegno da non sbagliare".
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