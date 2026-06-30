Il Bologna alla ricerca di un interno di centrocampo. Remo Freuler non ha ancora fornito risposte e da domani sarà ufficialmente svincolato dal Bologna. La Gazzetta dello Sport va oggi con decisione su Peer Koopmeiners.

Il giornale riporta di una prima offerta dei rossoblù che potrebbe cambiare le carte in tavola: dall'Olanda si parla di una proposta di 10 milioni di euro più percentuale sulla rivendita per convincere l'Az a cedere. Il club olandese vorrebbe invece tenere Peer un'altra stagione, ma la sostituzione di Freuler è prioritaria e oggi il Bologna ha messo in stand by Miretti. Altri nomi sulla lista di mercato della dirigenza sono Delorge del Gent, Raskin dei Rangers e Puerta del Racing. Infine, un retroscena. Il Bologna, secondo Gazzetta, era molto avanti per Alessandro Romano, ma alla fine sono state fatte altre scelte.