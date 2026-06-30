Niente Fabio Miretti al Bologna, almeno per ora. Lo scrive il Corriere dello Sport Stadio che parla di una trattativa che non è decollata dal punto di vista economico nonostante Carnevali volesse chiudere una plusvalenza entro il 30 giugno

'All’atto pratico fate conto che Claudio Fenucci abbia già messo un punto e a capo sull’argomento nella giornata di ieri, ritirandosi dal tavolo delle trattative' sottolinea oggi Claudio Beneforti. Il Bologna dunque lascia la pista, nonostante la Juventus avesse abbassato le pretese a 7 milioni più il 50% sulla rivendita: niente da fare. Il Bologna ha detto no, esattamente come aveva detto no in precedenza a 14 milioni di euro. Così, nonostante tre settimane di colloqui, evidentemente con il benestare di Tedesco, il club rossoblù si è ritirato attualmente dalla corsa al mediano, scegliendo di portare a Casteldebole un giocatore con altre caratteristiche. Non tecniche, tende a precisare il quotidiano, bensì economiche: ovvero quello che costa meno.