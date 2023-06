Gara 7 – Milano batte la Virtus e si aggiudica lo scudetto

Una Virtus Segafredo Bologna che esce annichilita dalla bella del Mediolanum Forum. Una Virtus che non ha mai trovato il bandolo della matassa in tutti i 40 minuti di gioco, tradita, se così si può dire dai suoi giocatori di miglior talento. Bologna non ha mai trovato la via del canestro, pessime le percentuali dalla lunga distanza, eloquente un primo quarto da 9 punti e un terzo quarto da appena 5 punti. Con queste cifre non si va ovviamente da nessuna parte. E dire che la Segafredo era riuscita nel miracolo di arrivare alla sirena del primo tempo "solamente" sotto di 9 (38-29). Nel terzo quarto Bologna era anche arrivata a -7 (38-31) peccato che da quel momento in casa bianconera si è completamente spenta la luce in attacco. L'ultimo quarto sono stati 10 minuti di svagatezze assolute, dove Milano grazie alle triple di Ricci, Napier e Baron ha di fatto messo in ghiaccio la partita nonostante un ultimo sussulto di orgoglio da parte di un Milos Teodosic comunque da 5 in pagella. Milano dunque si aggiudica lo scudetto 2023 e per il secondo anno consecutivo Messina batte Scariolo nell'ultimo atto del campionato. L'Olimpia batte la Virtus 67 a 55.