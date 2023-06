Gara 5 – Milano batte la Virtus e si riporta in vantaggio nella serie

La Virtus Segafredo Bologna cade per la terza volta al Forum, ma questa sera non ci sono particolari rimpianti, visto che l'Olimpia Milano è stata in vantaggio per 39 minuti su 40. L'EA7 ha dominato alla voce rimbazi offensi (12 contro i 4 della Vu), che hanno regalato ai biancorossi secondi tiri fondamentali. La Virtus è apparsa sempre in affanno e sempre in debito d'ossigeno con un Teodosic che ha prodotto un inusuale zero a referto e con uno Shengelia che ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Capitan Belinelli, assieme ad Hackett e Cordinier sono stati gli unici veramente a crederci fino alla fine, risalendo, grazie alle loro giocate da un -13 (43-56) nel terzo quarto che pareva insormontabile fino ad un insperato -2 (65-67) a 4' dal termine della gara. Sul più bello però la Vu si è fermata di nuovo in attacco, andando a subire un 6-0 di parziale che di fatto ha consegnato la vittoria ai biancorossi. Una Milano che ancora una volta si è affidata nel finale al talento di Shields, il danese è stato (come sempre) l'uomo in più dei biancorossi. L'unico merito di Bologna è quello di non essere mai crollata del tutto, rimanendo in partita fino all'ultimo minuto. Ora la serie si sposterà di nuovo sotto le Due Torri con l'Olimpia che avrà a disposizione il primo match point per provare a portare a casa lo scudetto. L'Olimpia Milano batte la Virtus 79 a 72.