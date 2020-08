Futuro Skorupski, la decisione è stata presa

Ormai sembrano non esserci più dubbi: Lukasz Skorupski sarà il portiere del Bologna anche per il prossimo campionato. I dati riguardanti i gol subiti in quest’ultima stagione dai rossoblù hanno portato la dirigenza a mettere in discussione anche l’estremo difensore polacco, ma la decisione è presa: si andrà avanti con lui.

L’aspetto su cui Mihajlovic intende lavorare di più con lui è quello mentale. Skorupski è un portiere che piace all’allenatore serbo, tecnicamente preparato quando si muove tra i pali e con ampi margini di miglioramento per quello che riguarda le uscite. Ma come detto, il primo aspetto che Sinisa vuole sistemare è quello caratteriale: Mihajlovic vuole un portiere che sia tanto bravo quanto aggressivo, tenace, deciso e con sia mai incerto. Il Corriere dello Sport in edicola oggi riprende le parole di Mihajlovic di qualche tempo fa, quando sottolineò la troppa ansia del numero uno polacco con la palla tra i piedi, aspetto su cui deve migliorare senza dubbio. Nonostante, il Bologna ha deciso di dargli fiducia, e anche l’anno prossimo difenderà i pali della formazione felsinea.